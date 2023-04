Com looks justíssimos, Sabrina Sato exibe corpão sarado na academia

Focada! Sabrina Sato surpreende seguidores ao exibir rotina intensa de treinos usando looks justíssimos

A apresentadora Sabrina Sato (42) provou que seu corpão sarado é fruto de muito esforço! Nesta terça-feira, 25, a estrela, que se separou recentemente do ator Duda Nagle (39), publicou um compilado de fotos e vídeos na academia para agradecer o apoio de seus preparadores físicos, mas a boa forma e os looks justíssimos roubaram a cena dos cliques.

Com uma enorme sequência de fotos, a mãe de pequena Zoe (4) exibiu alguns de seus conjuntos para ir à academia, com tops, legging e shortinhos coloridos entre as peças eleitas. Nos cliques, também é possível ver detalhes do corpão da morena, que deixa a barriga trincada e as pernas torneadas à mostra com as roupas justas.

“Não adianta treinar, tem que mostrar que treinou”, Sabrina fez piada com a coleção de fotos e em seguida, agradeceu a equipe por trás da rotina intensa na academia: “Obrigada meus preparadores queridos que ajudam a cuidar do meu físico e principalmente do minha saúde mental”, ela escreveu marcando os profissionais responsáveis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Nos comentários, celebridades e seguidores da beldade foram à loucura com os registros: “Plena”, Ivete Sangalo elogiou Sabrina. “A beleza natural exala”, uma admiradora também elogiou. “Queria ter essa disposição e essa perna!”, Astrid Fontenelle brincou e recebeu um convite da apresentadora: “Vamos treinar juntas”, Sabrina chamou.

Sabrina Sato fala sobre vida após separação:

Sabrina Sato usou as redes sociais para abrir detalhes de sua vida após a separação de Duda Nagle, com quem tem uma filha, a pequena Zoe. Questiona sobre como andava a sua saúde emocional em meio a fase conturbada, a apresentadora tranquilizou os fãs afirmando que está recebendo o carinho e apoio de amigos e familiares: "Eu tenho muita sorte de ser rodeada de pessoas amorosas", disse ela.