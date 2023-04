Sabrina Sato fala sobre a vida após a separação: 'Sou otimista'

Recém-separada de Duda Nagle, Sabrina Sato responde pergunta sobre como anda a sua cabeça nos últimos tempos

A apresentadora Sabrina Sato aproveitou um tempo livre em sua agenda agitada de compromissos para responder perguntas de fãs nas redes sociais na noite deste domingo, 23. Uma das questões que ela respondeu é sobre como anda a sua cabeça nos últimos tempos, já que ela se separou há poucas semanas do ator Duda Nagle– com quem teve um relacionamento de sete anos e uma filha, Zoe.

Com um sorriso no rosto, ela contou que tem o apoio de sua família e amigos. "Iluminadas são as pessoas que me aguentam. Minha família, amigos, vocês. Todo mundo que me dá muito carinho e isso é muito importante. Eu tenho muita sorte de ser rodeada de pessoas amorosas", disse ela.

E completou: "Mas eu também procuro cuidar da minha cabecinha... fazendo análise, estudando muito. E além de cuidar da nossa cabeça, eu acho muito importante lembrar de cuidar do nosso espírito também. E ter em mente... Eu sou muito otimista. Se a gente tá passando por um período muito difícil, que não tá tão bom assim... Tudo vai melhorar. Sempre depois da tempestade vem o sol".

Além disso, Sato respondeu sobre como consegue manter a energia alta e a simpatia. “É algo que eu não preciso me esforçar, vem naturalmente. Eu sou muito feliz, muito grata à vida. É a forma como eu encaro tudo, de forma otimista. Eu reconheço tudo que eu batalhei, como eu trabalho, eu gosto do que eu faço, amo o dia a dia, o trabalho”, afirmou.

Sabrina Sato faz ensaio fotográfico com pouca roupa

A apresentadora Sabrina Sato (42) abusou da sensualidade em um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Nesta semana, a estrela compartilhou as fotos feitas em um estúdio com um look ousado e vazado. Para proteger a sua intimidade, a musa aderiu ao adesivo tapa-mamilo.

Nas fotos, a artista deixou à mostra suas curvas impecáveis e o corpo sarado ao usar um vestido trançado e vazado. Por baixo do modelito, ela usou adesivos para proteger seus seios e também uma calcinha fio-dental.