Com fenda no limite, Flávia Alessandra ostenta corpaço escultural para o marido: ''Absurda''

Gravada por Otaviano Costa, Flávia Alessandra impressionou ao esbanjar curvas torneadas em vídeo

CARAS Digital Publicado em 08/10/2022, às 07h59

A atriz Flávia Alessandra (48) deu um show de beleza em um novo vídeo em sua rede social. Nesta sexta-feira, 07, a famosa compartilhou um registro feito pelo marido, o apresentador Otaviano Costa (49), e chocou com tanto charme.

Fazendo pose em uma escada, a loira chamou a atenção ao esbanjar seu corpaço torneado em um look rosa com fenda no limite. Usando a peça recortada na perna, ela ostentou seu pernão torneado com muito estilo.

"Pelos olhos dele… nem preciso de música", disse Flávia Alessandra sobre ser gravada pelo esposo, seu maior admirador.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de muitos elogios. "Uma beleza de milhões", escreveram os fãs. "Absurda", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Otaviano Costa provou não ser nada ciumento ao publicar um vídeo de Flávia Alessandra fazendo um ensaio usando apenas um body fio-dental. Na ocasião, a musa impressionou ao exibir seu bumbum empinado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Alessandra 🅰️+ (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra e Otaviano Costa comemoram aniversário da filha caçula com festão No último final de semana, a filha caçula de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Olívia Costa, ganhou uma festa adiantada para celebrar seu aniversário de 12 anos. Com muito estilo, a jovem celebrou a data com um evento bem estiloso e com uma decoração moderna. Ela e a mãe apostaram em looks descolados para o momento e esbanjaram beleza no momento especial.

