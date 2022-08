Com fenda no limite e decote recortado, Graciele Lacerda surge arrasadora

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, parou tudo ao surgir com vestido ousado em ensaio

Redação Publicado em 10/08/2022, às 07h14

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (41), chamou muita atenção ao compartilhar mais uma foto de um ensaio fotográfico que fez toda arrumada. Nesta terça-feira, 09, ela deu o que falar ao exibir um clique feito com um look bem ousado.

De vestido dourado cintilante, a amada do sertanejo apareceu esbanjando sua boa forma com muita atitude. Isso porque, a peça nada discreta contava com uma fenda no limite e um decote todo recortado, deixando as curvas torneadas dela à mostra.

"May my heart be brave, my mind fierce and my spirit free.(Que meu coração seja corajoso, minha mente feroz e meu espírito livre)", escreveu Graciele Lacerda na legenda do registro.

Nos comentários, os seguidores se mostraram admirados com tanta beleza da musa fitness. "Linda e poderosa", definiram a jornalista. "Maravilhosamente bela", falaram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 08, a noiva de Zezé Di Camargo encantou ao compartilhar um vídeo mostrando momentos românticos inéditos ao lado dele.

O triplex luxuoso de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda em São Paulo

Nos últimos dias, Graciele Lacerda impressionou ao revelar mais um dos ambientes do triplex luxuoso, onde acabou de se mudar em Alphaville, na cidade de São Paulo, com Zezé. Sentada em uma das poltronas de uma das salas do lar gigante, a influenciadora mostrou um pouco da decoração imponente e nada básica do local.

Desde a reforma da residência, a musa fitness vem impressionando ao exibir um pouco da decoração imponente do lar. Recentemente, ela mostrou alguns dos vasos que enfeitam os ambientes. Além disso, ela também revelou qual é o cantinho que mais gosta de ficar na área externa e que ainda conta com uma piscina. O ponto alto do triplex é a grande suíte do casal, com banheira, sofás e um closet ao lado.

