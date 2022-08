Graciele Lacerda mostra momentos inéditos e cheios de amor com Zezé Di Camargo

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, esbanjou amor e paixão ao mostrar momentos da intimidade com o cantor

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (41), compartilhou um vídeo nesta segunda-feira, 08, mostrando momentos inéditos com o cantor. Apaixonados, os pombinhos apareceram trocando carinhos nos registros.

Esbanjando felicidade, a musa fitness apareceu curtindo ao lado do artista sertanejo em lugares diversos. Na praia, na fazenda ou em festas, eles surgiram sorridentes e se amando.

"O que te faz feliz?", perguntou Graciele Lacerda aos seguidores ao mostrar o que a deixa contente. No caso, dividir a vida com Zezé Di Camargo.

Nos comentários, os internautas admiraram o casal. "Lindos! Que deus abençoe semp-re", desejaram. "Viva o amor", celebraram outros o sentimento dos dois.

Ainda nesta segunda-feira, 08, Zezé Di Camargo mostrou uma foto de um ensaio com a noiva, que roubou a cena ao posar com um vestido bem decotado. Toda iluminada, Graciele Lacerda deu um show de beleza no registro profissional.

O triplex luxuoso de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Nos últimos dias, Graciele Lacerda impressionou ao revelar mais um dos ambientes do triplex luxuoso, onde acabou de se mudar em Alphaville, na cidade de São Paulo, com Zezé. Sentada em uma das poltronas de uma das salas do lar gigante, a influenciadora mostrou um pouco da decoração imponente e nada básica do local.

Desde a reforma do imóvel, a musa fitness vem impressionando ao exibir um pouco da decoração impecável do lar. Recentemente, ela mostrou alguns dos vasos que enfeitam os ambientes. Além disso, ela também revelou qual é o cantinho que mais gosta de ficar na área externa e que ainda conta com uma piscina. O ponto alto do triplex é a grande suíte do casal, com banheira, sofás e um closet ao lado.

