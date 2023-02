Com biquíni fininho, Sheila Mello impressiona ao exibir curvas perfeitas: "Que mulher"

A dançarina Sheila Mello chamou a atenção dos fãs ao mostrar seu corpão perfeito em clique de biquíni

Sheila Mello(44) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique esbanjando beleza nesta quinta-feira, 2.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a dançarina surge na praia, usando um fininho fio-dental, e deixou os fãs sem fôlego ao exibir suas curvas impecáveis ao fazer pose no mar.

A loira ainda aproveitou o registro para comemorar o Dia de Iemanjá. "Rainha das ondas, sereia do mar: como é lindo o canto de Iemanjá!", escreveu a musa na legenda da publicação.

O clique rapidamente chamou a atenção dos internautas, que encheram a postagem de elogios exaltando a beleza de Sheila. "Deusa", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Que mulher", comentou mais uma. "Toda linda. Rainha da beleza", afirmou uma fã.

Confira a foto de Sheila Mello de biquíni:

Topless na praia

Recentemente, Sheila Mello elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques tomando banho no mar. Nas imagens, a loira aparece sem a parte de cima do biquíni, fazendo algumas poses, e revelou aos seguidores que está passando uns dias em um retiro.

"Estou num processo forte e dolorido essa semana no Tantra Camp, onde olhei nos olhos dos meus fantasmas e com a força das deusas me limpei, me nutri, cortei muitas cabeças (metaforicamente), inclusive a minha. Cansa procurar fora, a felicidade, o amor, a segurança, a aprovação! É potente saber que o que precisamos tá mais perto do que imaginamos, tá dentro! É aqui! É em nós", disse ela.

