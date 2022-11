Com biquíni fininho, Rafa Kalimann ostenta corpão impecável durante passeio de lancha com as amigas

A atriz Rafa Kalimann esbanjou beleza ao ser flagrada ao lado das amigas durante um passeio de lancha

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 13h49

Rafa Kalimann(29) chamou a atenção ao exibir seu corpão impecável durante um passeio de lancha com as amigas neste domingo, 6, no Rio de Janeiro.

A apresentadora e ex-participante do BBB 20 aproveitou o dia para fazer um programa divertido, e exibiu suas curvas perfeitas e sua barriga chapada ao surgir usando um biquíni fininho, preto, fio-dental. Além disso, a influenciadora digital compôs o look usando uma saia de renda da mesma cor.

Confira as fotos do passeio de Rafa Kalimann com as amigas:

Rafa Kalimann curte passeio com as amigas - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Rafa Kalimann passeio com as amigas - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Rafa Kalimann de biquíni - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Rafa de biquíni durante passeio - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Treino na praia

Recentemente, Kalimann aproveitou o dia inteiro na praia na companhia do namorado, o ator José Loreto (38)! Curtindo a tarde à beira-mar no Rio de Janeiro, a ex-BBB surgiu treinando ao lado do artista. "Depois do almoço quis ir treinar pra aproveitar o máximo desse dia lindo", disse ela ao legendar a publicação em que aparece de top e shortinho vinho.

