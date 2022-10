De top e shortinho, Rafa Kalimann treina na praia ao lado de José Loreto

Influenciadora Rafa Kalimann ostenta corpão ao surgir de conjuntinho em treino à beira-mar com o namorado, José Loreto

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 11h41

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) aproveitou o dia inteiro na praia na quinta-feira, 20, na companhia do namorado, o ator José Loreto (38)!

Curtindo a tarde à beira-mar no Rio de Janeiro, a ex-BBB surgiu treinando ao lado do artista, que deu vida ao peão Tadeu no remake da novela Pantanal.

Nos Stories de seu Instagram, a apresentadora publicou vídeos feitos durante os exercícios físicos. "Depois do almoço quis ir treinar pra aproveitar o máximo desse dia lindo", disse ela ao legendar a publicação em que aparece de top e shortinho vinho.

Rafa, que recentemente passou temporada no Pantanal e teve até uma onça-pintada batizada com seu sobrenome, foi flagrada aos beijos com Loreto no aeroporto no Rio de Janeiro após voltar de viagem.

Confira os registros do treino de Rafa Kalimann e José Loreto:

Rafa Kalimann deixa seguidores babando com fotos de biquíni

Na quinta-feira, 20, a modelo Rafa Kalimann decidiu deixar seus seguidores babando! Ao aparecer curtindo um dia de sol nas praias do Rio de Janeiro, Rafa exibiu seu corpão e arrancou elogios de seus seguidores. “Rio.de.sol.janeiro”, escreveu a modelo na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece ostentando seu corpão, de barriga chapadíssima. A morena apostou em um biquíni verde para renovar seu bronzeado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!