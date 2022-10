Rafa Kalimann deixa seguidores babando ao aparecer na praia no Rio de Janeiro

Modelo Rafa Kalimann curtiu o dia de sol atualizando seu bronzeado e deixou seus seguidores sem ar

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 21h40

Nesta quinta-feira, 20, a modelo e apresentadora Rafa Kalimann (29) decidiu deixar seus seguidores babando! Ao aparecer curtindo um dia de sol nas praias do Rio de Janeiro, Rafa exibiu seu corpão e arrancou elogios de seus seguidores.

“Rio.de.sol.janeiro”, escreveu a modelo na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no . Nas fotos, ela aparece ostentando seu corpão, de barriga chapadíssima. A morena apostou em um biquíni verde para renovar seu bronzeado.

Nos comentários, seus seguidores fizeram questão de encher de elogios para a modelo. “Como é boazuda”, escreveu uma seguidora. “Tua energia tá a melhor de todas!”, exaltou outra. “Gostosa demais, como pode!”, exclamou uma terceira fã de Rafa Kalimann.

Veja a publicação de Rafa Kalimann curtindo o dia de sol no Rio de Janeiro:

Rafa Kalimann ostenta beleza natural em fotos no Pantanal

Rafa Kalimann decidiu mostrar um pouco de sua viagem pelo Pantanal, abrindo um álbum de fotos no local. Nas fotos, ela posa diante da paisagem belíssima, mostrando um pouco da conexão com a natureza e o povo local.

"'Essa montanha é sagrada, ela tem um humor. ela fala, eu desperto pela manhã e vejo o semblante da montanha e sei se ela esta feliz, irritada, bem, descansada. Repousando. A montanha fala comigo porque eu me reconheço nesse lugar. A hora que me tirarem daqui e me jogarem em qualquer canto, eu não ouço mais a voz da montanha, e não escuto mais em que linguagem que o rio está falando. Se eu não entendo a linguagem do rio, ele vira um esgoto para mim. Se a montanha não fala comigo, eu posso pegá-la e jogá-la em cima de um trem e mandá-la para um depósito de minério qualquer.' Ailton Krenak", refletiu a modelo na legenda da publicação em seu perfil oficial do Instagram.