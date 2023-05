Com barriga à mostra, Camila Pitanga posa deslumbrante ao lado de Rafa Kalimann

Atriz Camila Pitanga chama atenção pelo corpão ao surgir de conjuntinho brilhante ao lado da influenciadora Rafa Kalimann em evento de grife

A atriz Camila Pitanga (45) surgiu deslumbrante com um look brilhante em um evento em São Paulo na terça-feira, 03, ao lado da influenciadora digital Rafa Kalimann (30)!

Esbanjando sensualidade, a artista apostou em um conjunto de saia fendada e top tomara que caia prateados, que evidenciou suas curvas ao deixar a cinturinha sarada à mostra.

Com os cabelos presos, Camila, que recentemente comemorou dois anos de namoro com o professor Patrick Pessoa, prestigiou a inauguração de uma loja de grife e posou com Kalimann. Rafa escolheu um vestido rosa longo e sandálias douradas.

"Noite de beleza e felicidade", escreveu Camila Pitanga na legenda da postagem. Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da atriz. "Ai, que maravilhosa", elogiou Taís Araujo. "Perfeita", "Maravilhosa", "Diva", disseram.

Confira as fotos de Camila Pitanga e Rafa Kalimann:

Fotos: Eduardo Martins/Ag News

Rafa Kalimann abre detalhes do namoro com empresário

A influenciadora digital Rafa Kalimann decidiu manter a discrição sobre seu novo relacionamento. Mas a ex-BBB surpreendeu seus seguidores ao abrir uma rara exceção e usar suas redes sociais para revelar alguns detalhes sobre o namoro com o empresário Antônio Bernardo Palhares.

A morena abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram, e recebeu alguns questionamentos sobre a relação. “Primeiro, você emana muita luz e o seu namorado parece que tem muita [luz] também!”, elogiou o seguidor, que questionou: "Onde vocês se viram pela primeira vez?".

Rafa, que terminou recentemente com o ator José Loreto, surpreendeu ao responder, compartilhando ainda uma foto em que aparece agarradinha com o amado. “Muita”, disse ela, que revelou que conheceu Antônio na Bahia.