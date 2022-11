Cleo Pires exibe barriga chapada em cropped rosa e internautas elogiam

Cleo Pires exibe barriga chapada em conjunto estiloso nas redes sociais e fãs babam na beleza da musa

A atriz Cleo Pires (40) compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira, 23, fotos de um ensaio fotográfico estiloso.

Nele, ela posou com um conjunto rosa composto por uma calça lisa e um top estampado, que formou um lindo decote e deixou parte da barriga chapada de fora.

Para completar o look ela prendeu o cabelo, deixou apenas duas mechas charmosas dos lados e um colocou óculos escuro branco que, juntamente com as tatuagem, deram o toque final.

Com o intuito de fazer referência ao ambiente da foto, que é um elevador vermelho, Cleo colocou de legenda da publicação: "Subindo".

Os internautas amaram a proposta das fotos e não pouparam elogios para musa. "Que mulher, meu Deus", disse um seguidor. "Amor, você é a personificação da expressão: perfeição", comentou outra.

Fábio Jr se declara no aniversário da filha, Cleo

Fábio Jr encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado da filha mais velha, Cleo. Fruto do relacionamento com a atriz Glória Pires (59), ela completou 40 anos no último dia 2, e ganhou uma homenagem especial do pai.

"Filhota, hoje é o seu dia, 40 anos do meu primeiro presente. Te admiro demais e te amo muitão. Seja sempre feliz, filha! Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre @cleo", declarou o cantor na legenda da publicação.

Além de Fábio Jr, Cleo também recebeu uma homenagem especial da mãe, Gloria Pires. A atriz recordou uma foto antiga em que a herdeira aparece criança, dando um selinho, e a parabenizou.

"Gratidão por ter me escolhido para ser sua mãe. Gratidão por ter sido apoio fundamental para a minha caminhada. Gratidão por compartilhar seu amor comigo e sempre me ensinar. Te amo, filha. Toda a felicidade em sua vida, amor!", desejou a artista.