Quanta beleza! As irmãs Cleo, Ana e Antonia Morais se divertem e posam só de biquíni em meio à natureza

As filhas de Gloria Pires se encontraram e deram um show de beleza durante um banho de cachoeira neste sábado, 10! CleoPires foi quem compartilhou o registro em que aparece posando ao lado das irmãs, Ana e Antonia Morais, em seu perfil oficial do Instagram, que conta com mais de 21 milhões de seguidores.

No clique, a filha de Fábio Jr deixa o corpão desenhado à mostra ao surgir com um biquíni caramelo repleto de amarrações estratégicas. O registro também deixou as diversas tatuagens de Cleo em evidência, com desenhos e frases nas pernas, braços e abaixo do seio. Além disso, o sorriso belíssimo da artista também chamou atenção.

Ao lado de Cleo, estão Ana e Antonia, que são fruto do relacionamento de Gloria com o cantor e compositor Orlando Morais. Na imagem, elas aparecem abraçadinhas usando biquínis preto e estampado, com o corpo sequinho em evidência. Assim como a irmã, elas dão risada e se divertem com o momento em família em meio à natureza.

Cleo, Ana e Antonia Morais dão show de beleza em banho de cachoeira - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Gloria Pires e Fábio Jr foram casados entre 1979 a 1983, quando nasceu a primogênita dos artistas, Cleo. Após o divórcio, em 1988, a atriz se casou novamente com o músico Orlando Morais, com quem tem três filhos: Antonia, Ana e o herdeiro caçula, Bento, que não apareceu no registro publicado por Cleo.

Cleo escandaliza em cliques românticos com o marido:

Além de curtir a natureza com as irmãs, recentemente Cleo surgiu em banho de cachoeira com o marido, o empresário Leandro Dlucca, que publicou algumas imagens românticas com a esposa: "Somos nós, meu amor, até o fim”, ele se declarou em italiano na legenda da publicação em que a artista aparece posando com um biquíni transparente.