De biquíni transparente, Cleo escandaliza em cliques românticos com o marido: “Perfeitos”

Ela pode! Cleo exibe corpaço poderoso com biquíni ousado durante um banho de rio com o marido, Leandro Dlucca

O empresário Leandro Dlucca escandalizou a web nesta sexta-feira, 02, ao compartilhar alguns cliques super românticos de um banho de rio com a esposa, Cleo. Mas além da beleza do casal, outro detalhe também chamou atenção. É que nos registros, a atriz e cantora aparece usando um biquíni todo trabalhado na transparência!

As fotos inéditas foram compartilhadas no perfil oficial de Leandro no Instagram. Logo na capa do álbum, Cleo exibe o corpaço poderoso ao posar com a roupa de banho azul. Na parte de cima, o tecido esconde apenas a região dos mamilos, já na calcinha, a peça ganhou recortes estratégicos para acentuar os quadris da musa.

Ainda no registro, a atriz aparece agarradinha ao marido. Na sequência, Leandro também adicionou algumas fotos em que aparece usando uma sunga na mesma cor que a esposa, provando que estão super apaixonados: “Somos nós, meu amor, até o fim”, ele se declarou em italiano na legenda da publicação.

Uma publicação compartilhada por Leandro Dlucca (@leandrodlucca)

Cleo fez questão de responder a declaração de amor: “Não entendi nada, mas eu concordo”, ela brincou com a frase em outra língua. O casal também ganhou vários elogios dos fãs nos comentários: “Lindos demais”, disse um admirador. “Casal lindíssimo", exaltou outro. “Que perfeitos”, escreveu um terceiro. “Casalzão”, apontou mais um.

Vale lembrar que Cleo e Leandro estão juntos desde janeiro de 2021. Eles trocaram as alianças logo em seguida, em julho do mesmo ano, com uma cerimônia intimista em Minas Gerais. Desde então, a filha de Fábio Jr e Glória Pires mantém discrição sobre a relação, e eles fazem raras aparições.

