Cleo ostenta beleza impressionante e recebe elogia de Glória Pires: ‘Adorável’

Atriz e cantora Cleo faz ensaio com roupa social e deixa internautas chocados com beleza escultural

Nesta sexta-feira, 19, a atriz e cantora Cleo (40) usou as suas redes sociais para compartilhar alguns cliques de um ensaio que fez usando um blazer, que arrancou uma enxurrada de elogios de seus seguidores, fazendo até mesmo sua mãe, a atriz Glória Pires (59).

“Adorável”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Cleo aparece fazendo altos carões para as lentes da câmera do fotógrafo Vinicius Amorim, que já fotografou famosas como Bianca Andrade e Alessandra Negrini.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza escultural da atriz. “Adorable”, escreveu Glória, em inglês. “Gostosa, bebê! Você é muito linda, não consigo ver um defeito! Deve ter sido desenhada”, exaltou uma outra pessoa. “Esse terninho é maravilhoso”, exclamou um terceiro internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Cleo.

Veja a publicação feita pela atriz e cantora Cleo, mostrando toda sua beleza em um ensaio de terno:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por disruptiv & faithfull (@cleo)



Cleo revela sintomas de doença autoimune

Recentemente, a cantora e atriz Cleo (40) contou que foi diagnosticada com Tireoidite de Hashimoto em 2021, um distúrbio que afeta a produção de hormônios e traz sintomas incômodos. Agora, ela contou sobre os sintomas da doença em seu corpo. "Faz muito tempo que não tenho crise graças a Deus. A última crise que eu tive, eu tive muita letargia, sair da cama é difícil, dói o corpo, te dá falta de ar”, Cleo desabafou sobre a fadiga e apatia, alguns sintomas da doença autoimune durante uma conversa com Criss Paiva e Yasmin Yassine no podcast 'Vênus'.

“Você sente como se tivesse uma gripe 10 vezes mais, dor de cabeça e só dorme mesmo. Quando eu tinha crise, eu passava dois dias dormindo. Eu não conseguia acordar. Para mim, era um sufoco, um esforço louquíssimo. Não é não conseguir acordar porque está com sono, você não consegue...Eu achava que era exaustão, preguiça, burnout", contou ela, e completou: "Eu estava revoltada quando entendi que tinha que mexer na minha alimentação, porque o que eu mais amo na vida é comer besteira [...] Comecei a entender que se eu não fizesse isso por mim, não ia ter o que fazer, não ia poder ter a vida que eu quero ter".