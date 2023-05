Cleo desabafa sobre sintomas de doença autoimune: “Sufoco"

Cleo abriu o coração sobre crises e detalhou o tratamento de doença autoimune durante podcast

A atriz Cleo (40) fez um desabafo sobre sua batalha contra uma doença autoimune. A artista foi diagnosticada com Tireoidite de Hashimoto em 2021, um distúrbio que afeta a produção de hormônios e traz sintomas incômodos. Nesta semana, a cantora abriu o coração e falou sobre os desafios de lidar com as crises da doença.

"Faz muito tempo que não tenho crise graças a Deus. A última crise que eu tive, eu tive muita letargia, sair da cama é difícil, dói o corpo, te dá falta de ar”, Cleo desabafou sobre a fadiga e apatia, alguns sintomas da doença autoimune durante uma conversa com Criss Paiva e Yasmin Yassine no podcast 'Vênus'.

“Você sente como se tivesse uma gripe 10 vezes mais, dor de cabeça e só dorme mesmo", a atriz completou e ainda relatou que precisou passar dias dormindo por conta das crises intensas da doença: "Quando eu tinha crise, eu passava dois dias dormindo. Eu não conseguia acordar”, a atriz relatou as dificuldades no cotidiano.

“Para mim, era um sufoco, um esforço louquíssimo. Não é não conseguir acordar porque está com sono, você não consegue...Eu achava que era exaustão, preguiça, burnout", desabafou a filha da atriz Gloria Pires.

Cleo finalizou contando que precisou adaptar seus hábitos para minimizar as crises da doença: "Eu estava revoltada quando entendi que tinha que mexer na minha alimentação, porque o que eu mais amo na vida é comer besteira [...] Comecei a entender que se eu não fizesse isso por mim, não ia ter o que fazer, não ia poder ter a vida que eu quero ter", ela concluiu.

