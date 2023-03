Cleo quase mostra demais ao apostar em decote invertido

Em look ousado, Cleo ostenta sua beleza ao usar um look com recortes ousados e decote invertido para noitada com o marido

A atriz Cleo atraiu todos os olhares ao chegar com um look ousado na festa da influencer e atriz Flávia Pavanelli. Acompanhada do marido, Leandro D'Lucca, ela curtiu a noitada em São Paulo e apostou em um modelito chamativo.

Cleo surgiu com um top branco com recortes estratégicos e decote invertido, que deixou à mostra o contorno dos seus seios. Além disso, ela usou uma saia com fenda profunda e bolsa de grife. O modelito deixou à mostra as curvas impecáveis da morena e também suas várias tatuagens no corpo.

Há pouco tempo, Cleo surgiu com as sobrancelhas volumosas e grossas, mas foi criticada nas redes sociais. Ao ver a repercussão dos comentários negativos sobre o detalhe do seu rosto, a artista rebateu em tom de brincadeira. Nos stories do Instagram, ela apareceu fazendo 'bico' de tristeza e rebateu as críticas. “Estão falando mal da minha sobrancelha. Mas eu estou amando ela!”, declarou.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Cleo recebe homenagens dos pais em seu aniversário

Ao completar 40 anos de vida, Cleo recebeu mensagens especiais do pai, Fábio Jr, e também da mãe, Gloria Pires.

"Filhota! Hoje é o seu dia! 40 anos do meu primeiro presente. Te admiro demais e te amo muitão!!! Seja sempre feliz, filha! Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre @cleo", declarou o cantor na legenda da publicação.

Gloria também parabenizou a filha. "@cleo Meu bbzinho, mulher gigante - hoje é seu dia! Gratidão por ter me escolhido para ser sua mãe. Gratidão por ter sido apoio fundamental para a minha caminhada. Gratidão por compartilhar seu amor comigo e sempre me ensinar. Te amo, filha. Toda a felicidade em sua vida, amor!", desejou a artista.