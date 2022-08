Claudia Raia fala sobre etarismo e revela que pinta os cabelos com frequência: ''Vida de sacrifícios''

Atriz Claudia Raia, de 55 anos, rebate críticas sobre preconceito com cabelos brancos e revela que pinta seus fios com frequência

A atriz Claudia Raia (55) usou suas redes sociais na quarta-feira, 10, para levantar discussão sobre etarismo, o preconceito baseado na idade das pessoas.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista comentou sobre tingir os cabelos e defendeu o direito de escolha das mulheres sobre sua aparência. A esposa de Jarbas Homem de Mello (52) ainda revelou que pinta seus fios a cada 10 dias.

"Cabelo branco não significa idade, significa hereditariedade. A minha mãe ficou grisalha aos 24 anos. Eu pinto o meu cabelo desde os 25, não sei o que é não pintar a raiz. Eu pintava de vinte em vinte dias, de quinze em quinze. Agora, pinto de dez em dez dias, ou seja: Três vezes no mês estou pintando o cabelo. É uma vida de sacrifícios", começou falando ao surgir de roupão.

Na sequência, Claudia também citou os procedimentos estéticos. "'Quem fala de etarismo tem que ficar com cabelos brancos'. Mentira! A pessoa faz o que quer da vida. Se quiser pintar o cabelo, pinta, se quiser ficar com ele branco, fica. Que palhaçada é essa? Etarismo também é ser livre. Ser mulher é ser livre, a pessoa escolhe se quer fazer um procedimento, se quer deixar o cabelo branco, se quer fazer um botox. Ninguém tem nada a ver com isso. Que coisa essa de ficar monitorando o que os outros fazem. Se a pessoa é melhor por causa disso. Parem com isso!", disparou ainda.

Claudia Raia presta homenagem para Jô Soares

Claudia Raia, que já foi namorada de Jô Soares (1938 - 2022), lamentou a morte do apresentador e comediante. O artista, que também era ator e escritor, faleceu na madrugada de sexta-feira, 05, aos 84 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, na capital de São Paulo, desde o dia 28 de julho. Ainda abalada com a partida de Jô, Claudia fez questão de deixar uma nova mensagem, recordando diversos momentos ao lado de um dos maiores humoristas do país nas telinhas. "Ah Jô, ainda estou assimilando sua partida... meu grande amigo, parceiro, protetor... minha alma querida! Jamais vou cansar de te homenagear, você merece todos os aplausos, todas as orações e todo amor! Que o céu te receba de braços abertos com todo carinho que você merece! Te celebro pra sempre, te amo pra sempre!", declarou ela. Claudia namorou Jô nos anos 90 e fez sua primeira aparição na TV quando tinha 17 anos no programa Viva o Gordo.

