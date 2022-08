Claudia Raia presta nova homenagem para Jô Soares: ''Assimilando sua partida''

Atriz Claudia Raia, que foi namorada de Jô Soares nos anos 80, fez novo post se declarando para o artista, que morreu aos 84 anosô Soares: ''

A atriz Claudia Raia (55), que já foi namorada de Jô Soares, fez uma nova publicação lamentando a morte do apresentador e comediante.

O artista, que também era ator e escritor, faleceu na madrugada de sexta-feira, 05, aos 84 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, na capital de São Paulo, desde o dia 28 de julho.

Na tarde deste sábado, 06, ainda abalada com a partida de Jô, Claudia fez questão de deixar uma nova mensagem em seu perfil no Instagram. A famosa publicou um vídeo com diversos momentos ao lado de um dos maiores humoristas do país nas telinhas.

"Ah Jô, ainda estou assimilando sua partida... meu grande amigo, parceiro, protetor... minha alma querida! Jamais vou cansar de te homenagear, você merece todos os aplausos, todas as orações e todo amor! Que o céu te receba de braços abertos com todo carinho que você merece! Te celebro pra sempre, te amo pra sempre!", declarou ela na legenda da publicação.

Claudia namorou Jô nos anos 90 e fez sua primeira aparição na TV quando tinha 17 anos no programa Viva o Gordo.

"Receber a notícia da morte do Jô foi um choque para mim. Sabe aquelas pessoas que a gente acha que estarão sempre aqui, que são eternas? Jô era uma dessas pessoas para mim. Meu pai, meu amor, meu amigo, meu conselheiro… Ele representava tanta coisa para mim! Seu jeito de encarar a vida, de olhar e reparar em quem estava diante dele sempre me inspirou", escreveu a atriz na sexta-feira, 05, ao se despedir do humorista.

Família de Jô Soares explica motivo da causa da morte não ser revelada

Durante o programa Encontro, da TV Globo, de sexta-feira, 05, o repórter Tiago Scheuer leu ao vivo uma nota divulgada recentemente à imprensa sobre a causa da morte do apresentador e humorista Jô Soares. O repórter detalhou que a causa da morte do artista será dificilmente divulgada e que a decisão foi tomada pela família do diretor, a pedido do próprio artista, que era uma pessoa bastante privada sobre a vida pessoal.

