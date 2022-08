Família de Jô Soares explica porque causa da morte não será revelada: "Pedido do próprio"

Repórter Tiago Scheuer, para o Encontro, leu uma nota publicada pela família de Jô Soares pedindo discrição

Durante o programa Encontro (TV Globo) desta sexta-feira, 05, o repórter Tiago Scheuer leu ao vivo uma nota divulgada recentemente à imprensa sobre a causa da morte do apresentador e humorista Jô Soares.

O repórter detalhou que a causa da morte do artista, que morreu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira, 05, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, será dificilmente divulgada e que a decisão foi tomada pela família do diretor, a pedido do próprio artista, que era uma pessoa bastante privada sobre a vida pessoal.

Família de Jô Soares explica porque causa da morte não será revelada:

Baseado na nota do hospital, o repórter explicou que, ao menos por enquanto, nenhum profissional foi autorizado a comentar sobre a causa final da morte do apresentador: "A causa ainda não foi divulgada e não deve ser, até porque saiu agora pouco uma nova nota do hospital Sírio Libanês dizendo que não haverá sequer uma coletiva de imprensa. Também não vai ter entrevistas médicos que acabaram atendendo o Jô e acompanharam desde o mês passado. Ainda de acordo com essa nota, a família solicitou discrição do caso a pedido do próprio Jô com relação a tudo isso”, contou ele.

Ainda na conversa, Tiago Scheuer explicou que apenas familiares e pessoas muito próximos poderão se despedir de perto do humorista: “Tanto o velório quanto o sepultamento do corpo de Jô devem ser restritos a amigos mais próximos e aos parentes desse artista multifacetado que a gente tanto assistiu”, explicou.

Jô Soares morre aos 84 anos em São Paulo:

O ator, diretor, escritor e humorista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O artista, cheio de talentos, que também era escritor, ator, diretor e humorista, estava internado desde do dia 25 de julho no hospital paulista para tratar uma pneumonia.

Nas redes sociais, a ex-mulher do artista, Flávia Pedras Soares, deu a notícia compartilhando uma foto dele sorridente e escrevendo um texto emocionante. "Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos", disse.