Internautas recordam entrevista de Jô Soares com Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues

Nas redes sociais, internautas relembram entrevista icônica de Jô Soares com Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues para lamentar a morte do ator e apresentador

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 08h37

O apresentador Jô Soaresmorreu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira, 05. O ator, diretor, escritor e humorista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o fim do mês passado.

Para celebrar a carreira, trajetória e recordar as melhores entrevistas do humorista, internautas usaram as redes sociais para relembrar a icônica entrevista de Jô Soares com as atrizes Nair Belo (1931–2007), Hebe Camargo (1929–2012) e Lolita Rodrigues (93).

A entrevista com Nair, Hebe e Lolita Rodrigues foi exibida originalmente em 2000, durante o Programa do Jô, e foi marcada pelo humor, tom sarcástico e pelas falas espontâneas.

Internautas relembram entrevista icônica de Jô Soares com Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues:

Imaginem a festa de Nair Bello e Hebe Camargo no reencontro com Jô Soares ✨ pic.twitter.com/p8NHDsHIa3 — Jeff Nascimento (@jnascim) August 5, 2022

Nas redes sociais, ao recordar o momento, os fãs do ator chamaram a entrevista de "um dos melhores momentos da televisão brasileira" e de "marco histórico da TV Globo", além de afirmarem que o apresentador foi responsável por um dos melhores programas de entrevistas da TV brasileira.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!

Eu já perdi as contas de quantas vezes já vi a entrevista de Nair Bello, Lolita Rodrigues e Hebe com o Jô Soares. Isso aqui é patrimônio histórico! pic.twitter.com/5ESoKJ0KqL — PEDRAO (@Itspedrito) August 5, 2022