Cauã Reymond recorda visual com cavanhaque e questiona: ''Curte?''

Em dia de tbt, ator Cauã Reymond recorda visual com cavanhaque e deixa questionamento aos fãs

Redação Publicado em 30/06/2022, às 13h52

O ator Cauã Reymond (42) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para aderir a corrente do tbt.

Em clima de nostalgia, o artista global recordou o início de 2021, ainda quando usava cavanhaque, em um ensaio profissional da época.

De camisa preta e com os cabelos maiores, o marido da modelo Mariana Goldfarb(32) aproveitou o momento para fazer uma pergunta aos seus milhões de admiradores: "Curte cavanhaque?", escreveu.

A lembrança, é claro, trouxe emoções aos fãs do astro que não pouparam opiniões nos comentários: "Eu gosto de você com tudo", disse uma. "Sou fã de todas as mudanças", disse outro. "A gente te curte de todos os jeitos", brincou uma terceira.

Recentemente, Cauã compartilhou algumas fotos posando na Itália e recebeu muitos elogios de seus seguidores.

