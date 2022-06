Cauã Reymond esbanja elegância ao chegar na semana de moda de Paris

Cauã Reymond se juntou a nomes como David Beckham e Naomi Campbell na Paris Fashion Week

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 18h09 - Atualizado às 18h10

Nesta sexta-feira, 24, Cauã Reymond(42) marcou presença em um desfile na semana de moda de Paris.

O ator brasileiro chegou no red carpet do desfile com uma camisa bege, uma calça cinza brilhante e sandálias.

Outro brasileiro que estava na semana de moda e posou ao lado de Cauã era o filho de Edson Celulari (64) e Cláudia Raia (55), Enzo Celulari (25).

Além dos brasileiros, outros grandes nomes internacionais compareceram ao desfile da marca de grife. Naomi Campbell (52) brilhou ao aparecer com um terninho cinza e uma camisa rosa por baixo.

Quem também compareceu à Paris Fashion Week foi David Beckham (47), que usava um look all-black composto por um terno. Ao seu lado, o filho Cruz Beckham (17) chamou atenção em um blazer verde neon.

Recentemente, Cauã compartilhou algumas fotos posando na Itália e recebeu muitos elogios de seus seguidores.

Confira aqui imagens de Cauã Reymond e outros famosos na Paris Fashion Week!

Cauã Reymond brilhou na Paris Fashion Week - Foto: Getty Images

Naomi Campbell esbanjou estilo na Paris Fashion Week - Foto: Getty Images

David Beckham apostou em look all-black na semana de moda em Paris

- Foto: Getty Images

David Beckham posou ao lado do filho Cruz - Foto: Getty Images

Cauã Reymond esbanjou beleza na semana de moda em Paris

- Reprodução: Instagram

Enzo Celulari também compareceu na Paris Fashion Week

- Reprodução: Instagram