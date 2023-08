Carolina Dieckmann tira a calça de look e causa: 'Linda'

De férias, após fim das gravações da novela, Carolina Dieckmann tira peça de look e para tudo com beleza fenomenal

A atriz Carolina Dieckmann já está aproveitando suas férias após o fim das gravações de Vai Na Fé. Nesta quarta-feira, 02, a famosa mostrou como está curtindo o tempo livre em sua mansão no Rio de Janeiro.

Em uma série de cliques, a loira apareceu arrasadora usando um look de banho com estampa de animal print. De biquíni e calça combinados, a musa esbanjou suas curvas esculturais e chamou a atenção ao tirar uma das peças.

"Onçadinha hein?", brincou Carolina Dieckmann ao publicar as fotos aproveitando o dia de sol na área externa de sua casa. Nos comentários, a famosa recebeu vários elogios. "Linda", escreveu Marina Ruy Barbosa, que está na próxima novela das sete, Fuzuê. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Após o fim da novela, a artista renovou o visual. Recentemente, as gravar os últimos momentos de Lumiar na trama das sete, a atriz revelou um sofrimento durante o trabalho nas cenas da advogada em sala de aula.

Veja as fotos de Carolina Dieckmann:

Carolina Dieckmann encanta em rara aparição com os filhos

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Carolina Dieckmann abriu uma rara exceção e fez uma aparição pública no feriado ao lado dos filhos, Davi Frota (24) e José Worcman (15). Nos registros, a loira foi flagrada com os herdeiros deixando um shopping da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde a família almoçou.

Carolina apostou em um macacão jeans, tênis e óculos escuros para curtir a ocasião com discrição, enquanto o primogênito Davi, que é fruto do relacionamento com o ator Marcos Frota (66), elegeu camiseta, bermuda e tênis para a reunião. O filho caçula da atriz com o diretor de televisão Tiago Worcman também escolheu um look semelhante ao do irmão, mas preferiu usar chinelos no passeio.

Carolina Dieckmann usa look discreto - Foto: Edson Aipim/ AgNews

Carolina Dieckmann faz rara aparição com os filhos - Foto: Edson Aipim/ AgNews