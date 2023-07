Carolina Dieckmann revela sofrimento ao gravar cena: 'Só deus sabe'

Em desabafo, Carolina Dieckmann revela ter sofrido ao gravar última cena de aula de Lumiar em Vai Na Fé, novela das sete

A atriz Carolina Dieckmannn revelou nesta terça-feira, 11, que gravou a última cena de sua personagem Lumiar dando aula em Vai Na Fé, novela das sete. Em sua rede social, a loira compartilhou um clique do momento e desabafou sobre a emoção que sentiu ao protagonizar o episódio.

Interpretando a advogada na trama, que está repercutindo positivamente nas rede sociais, a global contou que foi difícil realizar a cena não apenas pelo texto, mas também por saber a responsabilidade de vivenciar o papel.

"Ontem foi a gravação da última aula da professora Lumiar… Só Deus e meus companheiros de cena sabem o quanto eu sofri; o texto já era difícil por si, mas pra além disso dizer com autoridade como quem sabe a ponto de ensinar torna tudo MUITO MAIS complicado", começou dizendo.

"E imagina qual é a parte mais bonita e a que certamente vai “sobrar” aqui no meu peito? Tudo que eu aprendi. E tudo que eu vi: meus “alunos” me ajudando em cada tropeço, em todo recomeço. Os olhinhos de vocês (vocês sabem quem são) me acompanhando como quem abençoa e diz vai, que a gente ta junto", escreveu.

Carolina Dieckmann continuou relatando a experiência: "Vocês me ensinaram muito. Então, como o texto já dizia, eu não me orgulho de mim, eu me orgulho de vocês! Obrigada, pra sempre. Aproveito pra agradecer a equipe, sempre paciente quando eu trocava termos juridiquês e tinha que voltar, quando eu quase chorava por cometer os mesmos erros porque a cabeça ardia de tanta tensão, mas o coração agradecia ter uma gente tão amorosa pra dividir isso".

A atriz prosseguiu com o agradecimento para todos os envolvidos. "Obrigada aos autores; não sei o que vou fazer com tanto cérebro agora… amei odiar o que vocês escreveram!", declarou ela.

Nos últimos dias, Carolina Dieckmann e Emilio Dantas foram elogiados pelo público pela cena em que Lumiar descobriu quem realmente Theo é. O momento em que a advogada confrontou o vilão repercutiu na web.

Leia também:De biquíni de manga, Carolina Dieckmann deixa barriga de fora e choca: 'Maravilhosa'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Marcos Frota faz uma revelação inédita sobre o término com a atriz Carolina Dieckmann

O ator Marcos Frota fez revelações inéditas sobre a relação com Carolina Dieckmann, com quem foi casado por dez anos. Os dois se separaram de uma forma tranquila e amigável. Hoje, anos depois, ele disse que não sabe explicar porque os dois terminaram.

"Podem arranjar um motivo ou outro, mas eu não sei explicar. Também não sei explicar como começou. Era para ser assim. O que é bonito é que as nossas vidas continuaram sem nenhuma rusga, uma questão mais ácida. Não teve nada. Ficam perguntando e não teve uma situação desgastante, muito pelo contrário", disse em entrevista ao Splash, do UOL.