Público elogia atuação de Carolina Dieckmann e Emilio Dantas em cena de 'Vai na Fé'

Intérpretes de Lumiar e Theo em 'Vai na Fé', atores Carolina Dieckmann e Emilio Dantas são ovacionados por interpretação em cena intensa

Os atores Carolina Dieckmann e Emilio Dantas surpreenderam os telespectadores com o trabalho impecável no capítulo da última terça-feira, 04, na novela das sete da TV Globo, Vai na Fé!

Intérpretes de Lumiar e Theo na trama escrita por Rosane Svartman, os artistas foram ovacionados pelo público com a cena em que a personagem de Dieckmann descobriu quem Theo realmente é.

A cena em que a advogada enfrentou o vilão deu o que falar nas redes sociais, que chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter no momento da exibição. "Eu olhei e gritei: atores!", "Extraordinários", "Sabem que são os maiores", "Sensacionais", "Simplesmente entregaram tudo", "Que artistas fenomenais, a química da Carol com o Emílio é fascinante. Eles são com toda certeza os melhores do ano", exaltaram.

Confira mais elogios a Carolina Dieckmann e Emilio Dantas:

"O homem que parece bom mas quando contrariado fica violento. Devia ter acreditado nelas."

"Quer ver o monstro, Lumiar?" (Theo)

"EXPERIMENTA ENCOSTAR UM DEDO EM MIM!!!"



Carolina Dieckmann e Emilio Dantas extraordinários.

QUE CENA ATERRORIZANTE.#VainaFépic.twitter.com/dBE9iiEx68 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 4, 2023

O Theo mostrando sua verdadeira face e Lumiar o peitando no final. Finalmente isso aconteceu! E foda que nem assim ele deixa de tentar manipulá-la... LIXO!



Ps: Carolina Dieckmann e Emilio Dantas, vcs sabem que são OS MAIORES #VaiNaFepic.twitter.com/t2MG1Vqbe4 — bru secco (@worldsecco) July 4, 2023

Que cena sensacional Emílio Dantas e carolina dieckmann vocês foram sensacionais nessa cena #VaiNaFe

pic.twitter.com/HwW6ZuJK1J — Jenny (@Jennybysm) July 4, 2023

Carolina Dieckmann e Emílio Dantas simplesmente entregaram tudo nessas sequências!!!! #VaiNaFépic.twitter.com/2r1g5Fe8gN — Marcel Felipe (@MarcelFeliphe) July 5, 2023

Theo e Lumiar. por causa do contexto o casal em si era um show de HORRORES. mas q parceria LINDA a do Emílio Dantas com a Carolina Dieckmann. todas as interpretações IMPECÁVEIS. os diálogos. as músicas. a construção PERFEITA de um casal radioativo. ARTISTAS. ATORES. #VaiNaFepic.twitter.com/YItkNg7KU0 (@jotauelleia) July 4, 2023

@tvglobo@globoplay Queremos Carolina Dieckmann e o Emílio Dantas trabalhando juntos de novo e de preferência no mesmo núcleo. Que artistas fenomenais, a química da Carol com o Emílio é fascinante. Eles são com toda certeza os melhores do ano pic.twitter.com/DJepl0uVMm — MAKTUB (@allann_jesus) July 5, 2023

O ator Marcos Frota fez revelações inéditas sobre a relação com Carolina Dieckmann, com quem foi casado por dez anos. Os dois se separaram de uma forma tranquila e amigável. Hoje, anos depois, ele disse que não sabe explicar porque os dois terminaram.

"Podem arranjar um motivo ou outro, mas eu não sei explicar. Também não sei explicar como começou. Era para ser assim. O que é bonito é que as nossas vidas continuaram sem nenhuma rusga, uma questão mais ácida. Não teve nada. Ficam perguntando e não teve uma situação desgastante, muito pelo contrário", disse em entrevista ao Splash, do UOL.