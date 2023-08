Marina Ruy Barbosa revela como escolheu personagem em Fuzuê: ‘Liberdade’

Em entrevista à CARAS Brasil durante coletiva de imprensa, Marina Ruy Barbosa falou sobre sua primeira vilã na Globo, em Fuzuê

Marina Ruy Barbosa (28) é a intérprete de Preciosa em Fuzuê, a nova novela das sete da Globo. Durante a coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz revelou como escolheu a personagem. Ela contou que foi em comum acordo com a emisssora. "Liberdade", declarou.

"Depois de Deus Salve o Rei e O Sétimo Guardião, eu queria voltar em uma personagem que fosse realmente diferente. Até para o público se surpreender e falar 'realmente a Marina está em um outro lugar, em outro tipo de personagem'", afirmou Marina Ruy Barbosa.

"E a gente chegou a conversar sobre outros trabalhos antes de Fuzuê, mas a gente ainda não tinha achado. A casa me dá muita liberdade, a gente tem muitas conversas bacanas! Então em comum acordo a gente ainda não tinha achado essa volta para as novelas. Quando veio Fuzuê, quando li o texto e a vinda de pessoas que eu já tinha trabalhado, foi me dando muita certeza de que seria uma boa volta".

A atriz também rebateu as críticas que recebeu do público por sua mudança de visual para interpretar Preciosa. "Não [me incomoda] mais, porque acho que é normal. Sempre vai ter gente que gosta, que não gosta e com alguma crítica. Está tudo certo. Tem dias e momentos que você está mais sensível e que uma coisa pode incomodar, acho que é normal para qualquer um. Mas tem coisas que acho que são muito pequenas perto do trabalho, do que a gente gosta de fazer e do que a gente tem para mostrar. Fui aprendendo que muita coisa não tem tanta importância", afirmou a intérprete da vilã.

Marina Ruy Barbosa destacou ser fã de Rita Lee, que tem seu som como trilha sonora da personagem. A atriz ainda explicou sobre a escolha musical em Fuzuê. "Quando o Fabrício começou a editar algumas cenas da Preciosa, ele colocou 'Erva Venenosa' e me mandou um spoiler. Achei que ficou incrível, porque 'Erva Venenosa' é como se fosse um clichê das vilãs. A gente está fazendo uma novela com cara de novela, de um jeitinho muito interessante e novo, mas que tem essas grandes homenagens para grandes vilãs e mocinhas".