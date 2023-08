Felipe Simas dá detalhes de reencontro com Marina Ruy Barbosa em Fuzuê: 'Honra'

Em entrevista à CARAS Brasil, Felipe Simas celebrou o papel como Heitor em Fuzuê

Prestes a voltar para o horário das 19h na Globo, o ator Felipe Simas não esconde a felicidade em viver Heitor, o vilão atrapalhado, em Fuzuê. Na nova trama da emissora, ele repete a parceria de sucesso com Marina Ruy Barbosa, intérprete da vilã Preciosa. "É uma grande honra."

"É um outro casal, completamente diferente [de Totalmente Demais]. Marina tem falado que, quando mais diferente eles parecerem, mais diferente a gente fará. Essa é a grande alegria do ator. Estamos amando trabalhar juntos novamente", disse ele sobre os papéis em Fuzuê , em entrevista à CARAS Brasil.

Heitor é o marido de Preciosa, a grande mente pensante das vilanias e artimanhas da trama. Ele é um deputado bastante conhecido, que está sempre na mídia por seus projetos polêmicos e planos mirabolantes.

"O público vai mais rir do Heitor do que guardar uma raivinha, por ele ser apenas um executor --e executar tudo de forma errada, ainda por cima", garante o artista sobre a novela, que chega as telas da Globo no próximo dia 14.

Ele ainda conta que repetir a parceria com Marina Ruy Barbosa não é o único reencontro que a novela o proporcionou. "Em O Tempo não Para, ele era o melhor amigo do personagem do Nicolas Prattes. Estamos nos reencontrando aqui mais fora de cena do que dentro de cena."

Além de Fuzuê, o artista também se prepara para o lançamento da série As Aventuras de José e Durval, que estreia dia 18 de agosto e explora histórias desconhecidas pelo público dos ícones da música brasileira Chitãozinho e Xororó.

"É um conto que parece que sai do livro. Eu já recebi o material, assisti quase tudo. Me emociono, choro horrores e quando vejo já estou dando gargalhadas. Está uma obra que vai fazer o público amar mais ainda Chitãozinho e Xororó", completa ele, que interpretará José Lima Sobrinho, o Chitãozinho.

CONFIRA FOTOS DE FELIPE SIMAS EM EVENTO DA NOVELA FUZUÊ: