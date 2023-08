Marina Ruy Barbosa rebate críticas sobre mudança de visual para Fuzuê: 'Pequenas'

Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Marina Ruy Barbosa avaliou críticas do público

Marina Ruy Barbosa (28), que vai estrelar Fuzuê, próxima novela das sete, como a vilã Preciosa, recebeu críticas do público pela mudança de visual para viver a personagem. Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz avaliou homenagens da trama e ainda rebateu críticas sobre a transformação para a novela: "Pequenas".

"Não [me incomoda] mais, porque acho que é normal. Sempre vai ter gente que gosta, que não gosta e com alguma crítica. Está tudo certo. Tem dias e momentos que você está mais sensível e que uma coisa pode incomodar, acho que é normal para qualquer um. Mas tem coisas que acho que são muito pequenas perto do trabalho, do que a gente gosta de fazer e do que a gente tem para mostrar. Fui aprendendo que muita coisa não tem tanta importância", compartilhou Marina Ruy Barbosa .

"Tem algumas coisas [em Fuzuê] - uma guerra de comida, uma torta na cara - que as pessoas podem até falar assim: 'Nossa, mas isso é meio clichê'. Mas tudo o que o Gustavo e o Fabrício estão trazendo são coisas que realmente são de novelas, a gente já viu isso. São referências e homenagens para grandes autores e atores, mas tudo de uma forma bem específica e com uma assinatura própria deles", acrescentou sobre o que o público pode esperar para as homenagens de Fuzuê.

Com trilha sonora ao som de Rita Lee para sua personagem, Marina Ruy Barbosa, que destacou ser fã da cantora, ainda explicou sobre a escolha musical em Fuzuê: "Quando o Fabrício começou a editar algumas cenas da Preciosa, ele colocou 'Erva Venenosa' e me mandou um spoiler. Achei que ficou incrível, porque 'Erva Venenosa' é como se fosse um clichê das vilãs. A gente está fazendo uma novela com cara de novela, de um jeitinho muito interessante e novo, mas que tem essas grandes homenagens para grandes vilãs e mocinhas".