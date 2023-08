Lília Cabral e Marina Ruy Barbosa: atrizes superaram barraco nos Estúdios Globo

Lília Cabral e Marina Ruy Barbosa viveram uma crise há cinco anos; agora, vivem nova parceria em 'Fuzuê'

As atrizes Marina Ruy Barbosa e Lilia Cabral estão reatando a parceria em Fuzuê, terceira novela na qual as duas contracenam. A próxima novela das sete tem as artistas no papel de mãe e filha. A novela estreia agora em agosto.

Só que a parceria tem rendido muito burburinho. Isso porque na última vez que as duas contracenaram juntas a situação foi delicada. Isso porque a jovem teria sofrido uma dura crítica da veterana nos bastidores de O Sétimo Guardião.

Na época, um jornal afirmou que o clima pesou em uma gravação e que Lília Cabral teria "situado" a ruiva dentro dos Estúdios Globo. "Você está pensando que é quem? Você é muito nova para achar que pode fazer isso. Garota mimada!", teria declarado a veterana após a jovem atrasar e prejudicar o cronograma de gravações.

Após a repercussão, as duas negaram a informação. "Jamais chamaria ela de “mimada” e muito menos diria “quem você pensa que é”. Sei muito bem quem ela é: uma pessoa que eu respeito, admiro e tenho muito carinho", declarou a veterana na época. A Globo também negou brigas, mas afirmou que as duas conversaram sobre o atraso. "Num processo de produção de novela, não aconteceu nada fora da curva. E o roteiro de gravação se adaptou a isso. Não há clima de discussão nem brigas nos bastidores de O Sétimo Guardião", disse a emissora na ocasião.

Dupla retorna em 'Fuzuê'

Na coletiva de imprensa da nova novela das 7, Lília Cabral comemorou o retorno da parceria com a atriz e disse que as duas amadureceram desde então. “ Ela foi crescendo, eu fui acompanhando e fomos nos entendendo. T enho muito carinho pelo trabalho dela porque vejo a evolução. Ela é muito generosa e tem a capacidade de ouvir que é muito importante (...) Eu ajudo a Marina e a Marina me ajuda muito com o frescor da juventude, na beleza que é o comportamento feminino”, elogiou a atriz, que interpretará sua filha, Preciosa Montebello.

“Esse tempo que eu deixei de fazer televisão e voltei, voltei ao lugar que mais adoro, com amigos, com pessoas que confio (...) Voltar na parceria com Marina, que começou na primeira novela dela, desde menininha”, disse a veterana.