Giulia Bertolli, filha de Lilia Cabral, aproveita chegada do final de semana e semelhança com mãe impressiona

Atriz Giulia Bertolli compartilha clique aproveitando noitada e deixa mãe, Lilia Cabral, babando

Na noite desta sexta-feira, 7, a atriz Giulia Bertolli, filha da icônica atriz Lilia Cabral, decidiu compartilhar um clique de sua noitada nas redes sociais. A foto, tirada enquanto bebia vinho em um restaurante, chocou os internautas por conta da semelhança com a mãe, que deixou um comentário apaixonada pela filha.

“Sextou, né seguimores”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Na foto, Giulia aparece sentada, em um restaurante, enquanto toma uma boa taça de vinho branco, com uma blusa de frio rosa.

Sorrindo, a artista posa encarando a lente das câmeras de alguém que estava com ela no estabelecimento, que optou por tomar um vinho tinto. A semelhança com a mãe deixou os internautas pasmos e a beleza de Giulia arrancou uma imensa quantidade de elogios, até mesmo de sua mãe.

“Lindaaaaaaa!”, disparou Lilia Cabral. “Linda como a mãe”, exaltou uma outra internauta. “Que mulher maravilhosa”, exclamou uma terceira usuária. “Nossa, como pode ser tão parecida com a mãe”, se surpreendeu uma outra pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Giulia Bertolli.