Carolina Dieckmann surpreende com novo visual: "Zero defeitos"

A atriz Carolina Dieckmann arrancou suspiros de seus seguidores ao compartilhar nova mudança no visual

Nesta noite de terça-feira, 25, a atriz Carolina Dieckmann deixou seus seguidores babando ao compartilhar novo visual. Com caras e bocas, ela compartilhou fotos exibindo mudança em seu cabelo após término das gravações da novela Vai na Fé, da Globo.

"Um cadinho mais loira", escreveu Carolina na legenda da publicação. A sequência de 5 fotos exibe a atriz com destaque para seu cabelo loiro iluminado e maquiagem bem natural.

Seus seguidores não pouparam elogios nos comentários. "Tá legalzinha", brincou o ator José Loreto, seu colega em Vai na Fé. "Como pode você ser a mulher mais bonita do mundo inteiro", enalteceu fã. "Você é bonita demais!", disparou outra. "Mesmo rostinho de sempre", escreveu admirador. "Zero defeitos", disse outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann revela sofrimento ao gravar cena de Vai na Fé

No início de julho, Carolina Dieckmann revelou que sofreu para gravar a última cena de Lumiar, sua personagem em Vai na Fé, dando sua última aula na novela das sete. Através de suas redes sociais, a atriz compartilhou um clique do momento e desabafou sobre a emoção que sentiu ao protagonizar o episódio.

Interpretando a advogada na trama, a global contou que foi difícil realizar a cena não apenas pelo texto, mas também por saber a responsabilidade de vivenciar o papel. "Ontem foi a gravação da última aula da professora Lumiar… Só Deus e meus companheiros de cena sabem o quanto eu sofri; o texto já era difícil por si, mas pra além disso dizer com autoridade como quem sabe a ponto de ensinar torna tudo MUITO MAIS complicado", começou dizendo.

"E imagina qual é a parte mais bonita e a que certamente vai “sobrar” aqui no meu peito? Tudo que eu aprendi. E tudo que eu vi: meus “alunos” me ajudando em cada tropeço, em todo recomeço. Os olhinhos de vocês (vocês sabem quem são) me acompanhando como quem abençoa e diz vai, que a gente ta junto", escreveu.

Carolina Dieckmann continuou relatando a experiência: "Vocês me ensinaram muito. Então, como o texto já dizia, eu não me orgulho de mim, eu me orgulho de vocês! Obrigada, pra sempre. Aproveito pra agradecer a equipe, sempre paciente quando eu trocava termos juridiquês e tinha que voltar, quando eu quase chorava por cometer os mesmos erros porque a cabeça ardia de tanta tensão, mas o coração agradecia ter uma gente tão amorosa pra dividir isso".

A atriz prosseguiu com o agradecimento para todos os envolvidos. "Obrigada aos autores; não sei o que vou fazer com tanto cérebro agora… amei odiar o que vocês escreveram!", declarou ela.