Carol Portaluppi deixa seguidores babando em novas fotos de biquíni

Viajando pela Bahia, Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, posa de biquíni e choca seguidores com sua beleza

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 17h04

Curtindo as férias em grande estilo, Carol Portaluppi (28) está na Bahia viajando, e decidiu deixar seus seguidores babando. A filha do ex-jogador Renato Gaúcho (60), que hoje em dia é técnico do Grêmio, está em um hotel na Praia do Espelho, e mostrou um pouco da viagem em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Carol mostrou alguns momentos da viagem, mas uma das fotos chamou mais a atenção dos seguidores. Nela, a influenciadora surgiu de biquíni preto bem estiloso, enquanto se divertia na beira do mar. A peça bem praiana deu ainda mais ênfase a sua beleza e seu corpão.

Além disso, Carol apostou em um boné rosa que faz homenagem à Caraíva, uma comunidade litorânea e ribeirinha que fica localizada em Porto Seguro. Na selfie, ela disse sobre a hospitalidade do lugar. “É muito mágico aqui, obrigada pela hospitalidade maravilhosa de sempre”, escreveu ela na legenda da publicação, mencionando o hotel em que ficou hospedada durante sua estadia na Bahia.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com a beleza da loira. “Essa loira é maravilhosa”, comentou uma. “Carolzinha sempre linda”, disse outra. “Simplesmente perfeita essa mulher!”, exaltou um terceiro internauta.

Veja a publicação de Carol Portaluppi na Bahia que deixou seus seguidores babando:

