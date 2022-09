Carol Peixinho arrasa ao surgir com top transparente em fotos coladinha com Thiaguinho

Ex-BBB e influenciadora Carol Peixinho exibe look com tomara que caia e jeans para noitada com o namorado, Thiaguinho

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 11h34

Apaixonada, a influenciadora digital Carol Peixinho (37) encheu seu feed de amor ao postar clique romântico ao lado do namorado, Thiaguinho (39), durante viagem!

Na noite de terça-feira, 06, a ex-BBB compartilhou fotos exibindo look para noitada com o amado em Santa Catarina. Mostrando sua beleza nas imagens publicadas em seu feed no Instagram, a morena escolheu um look moderno de calça jeans rasgada e um top tomara que caia com recortes e transparência.

Com os cabelos soltos e uma maquiagem leve, ela exibiu o corpaço bronzeado e completou o look com bota estilo coturno. Em um dos cliques, ela apareceu sorridente e de mãos dadas com o cantor.

"Manda foto de agora", escreveu Peixinho na legenda da publicação.

"Eu tô do seu lado agoraaaa!", disse Thiaguinho nos comentários. "Lindaaaa", elogiou Elana Valenaria. "Deusa, maravilhosa", "Perfeita demais", "Maravilhosossss", "Casal maravilhoso", "que casal meus amigos, amor exalando pelos poros", exaltaram os admiradores no post.

Carol Peixinho exibe look ao posar com Thiaguinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho (@carolpeixinho)

Carol Peixinho revela que foi assaltada e faz alerta

Recentemente, Carol Peixinho contou aos seguidores que foi vítima de um assalto. A modelo revelou que foi assaltada no sábado, 03, e que levaram seu celular e alguns pertences e afirmou que os criminosos estão usando seu número de telefone para tentar aplicar golpes e alertou os internautas: "Ontem fui assaltada, levaram o meu celular e alguns pertences. Os indivíduos estão utilizando o meu número pessoal para aplicar o golpe do Pix por meio do Whatsapp. Fiquem atentos e não façam transações", escreveu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!