Carol Peixinho conta que foi vítima de assalto e faz alerta aos seguidores

Ex-BBB e influenciadora Carol Peixinho revela que criminosos levaram seu celular e alguns pertences e alerta internautas sobre golpes

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 10h31

A ex-BBB e influenciadora digital Carol Peixinho (37) usou as redes sociais para contar aos seguidores que foi vítima de um assalto.

Na manhã deste domingo, 04, a modelo revelou nos Stories de seu Instagram que foi assaltada no sábado, 03, e que levaram seu celular e alguns pertences.

A namorada do cantor Thiaguinho (39) ainda afirmou que os criminosos estão usando seu número de telefone para tentar aplicar golpes e alertou os internautas.

"Ontem fui assaltada, levaram o meu celular e alguns pertences. Os indivíduos estão utilizando o meu número pessoal para aplicar o golpe do Pix por meio do Whatsapp. Fiquem atentos e não façam transações", escreveu Carol Peixinho na postagem.

Ex-BBB Carol Peixinho revela que foi assaltada:

Carol Peixinho faz mudança radical no visual

Carol Peixinho radicalizou recentemente! A influenciadora exibiu o seu mais novo visual na web, publicando algumas fotos onde aparece com um corte super inovador. A baiana, que antes tinha as madeixas bem longas, com um corte abaixo de seus seios, optou por deixar os fios bem mais curtos, um pouco abaixo dos ombros, além de iluminar as mechas. A artista postou uma série de fotos, onde também esbanja toda sua beleza usando um top e uma calça transparente, combinando com um blazer estiloso.

