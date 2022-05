Carol Castro usa maiô cavadíssimo nos bastidores da série Maldivas

Magérrima, Carol Castro exibe as curvas impecáveis ao posar com maiô branco cavado em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 08h32

A atriz Carol Castro investiu na sensualidade ao mostrar novas fotos dos bastidores das gravações da série Maldivas, da Netflix. Ela apareceu com um maiô branco cavadíssimo e estiloso ao posar na área de uma piscina.

As fotos foram compartilhadas por ela no Instagram na noite de quarta-feira, 18, e agitaram a web. Na legenda, ela contou sobre a empolgação com o novo trabalho.

"“KAT” tá vindo muito aí! Mamãe tá ON, falida e cansada, mas não perde a pose jamais! Cheia de inspirações e padrões a seguir. Segredos a carregar e disfarçar… Mas, depois de uns bons drinks, vem a libertação e a hora de gargalhar! E fico a mais animada, sem dúvida. Affff! Preciso me soltar… É muito pra desopilar, entende? Vocês não perdem por esperar: “Maldivas” is coming…", disse ela.

A série Maldivas também é estrelada por artistas como Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezzes e Klebber Toledo. A previsão de lançamento é para o dia 15 de junho.

Sinopse da série Maldivas, da Netflix:

Liz, Milene, Kat, Rayssa e Verônica dão vida ao condomínio mais misterioso do Rio de Janeiro, o Maldivas, na Barra da Tijuca. Nas reuniões de condomínio ou à beira da piscina, as moradoras viram um furacão quando se juntam. Até mesmo na privacidade de seus apartamentos, onde as aparências não enganam, elas são marcantes e cheias de nuances como seus drinks preferidos.

Produzida pela O2 Filmes e criada por Natalia Klein, com direção geral de José Alvarenga e direção de Daina Giannecchini, a série possui 7 episódios.