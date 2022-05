Assassinato, mistério e fofocas! Netflix libera o primeiro trailer da série 'Maldivas'

Netflix libera o primeiro trailer de 'Maldivas', série de mistério brasileira com Bruna Marquezine, Manu Gavassi e mais

André Luiz Freitas Publicado em 18/05/2022, às 13h29

Após muita espera e ansiedade do público brasileiro, o primeiro trailer da série Maldivas, nova aposta da Netflix, está entre nós. A produção está marcada para estrear na plataforma de streaming no dia 15 de junho.

Pela primeira vez, o trailer apresenta a faceta, a personalidade e os mistérios escondidos por trás das moradoras de um condomínio de luxo localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O seriado será protagonizado por Bruna Marquezine (26), Manu Gavassi (29), Sheron Menezzes (38), Carol Castro (38) e Natalia Klein (37). Além da participação especial de Vanessa Gerbelli (48).

Sinopse Maldivas:

Liz, Milene,Kat, Rayssa e Verônica dão vida ao condomínio mais misterioso do Rio de Janeiro, o Maldivas, na Barra da Tijuca. Nas reuniões de condomínio ou à beira da piscina, as moradoras viram um furacão quando se juntam. Até mesmo na privacidade de seus apartamentos, onde as aparências não enganam, elas são marcantes e cheias de nuances como seus drinks preferidos.

Produzida pela O2 Filmes e criada por Natalia Klein, com direção geral de José Alvarenga e direção de Daina Giannecchini, a série possui 7 episódios.