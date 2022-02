Carol Castro surge irreconhecível em clique da juventude e revela perrengues da adolescência

Em clima nostálgico, Carol Castro resgata clique feito aos 14 anos e fala sobre rotina inusitada de trabalho

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 13h33

Nesta quinta-feira, 17, Carol Castro (37) surpreendeu seus seguidores ao revelar um clique inédito de sua juventude nas redes sociais.

Relembrando um registro feito aos 14 anos, a atriz falou um pouco sobre a época e revelou alguns detalhes de bastidores.

“Não to acreditando que tô postando essa foto de tbt, mas é que não resisti! Tem muita história por trás dela: Eu tinha 14 anos. Tenho certeza disso porque meu piercing no umbigo durou só 1 anos (e sempre inflamado). Depois de um tempo, desisti dele e fiquei só com o da boca. Eu ainda morava em Bauru e vinha pro Rio de ônibus, que saía sexta a noite e chegava beeem cedo no sábado”, disse ela.

“Trabalhava sábado e domingo na Babilônia Feira Hype de vendedora nos estandes. Essa da foto era um de bijoux, acessórios de cabelo… Esse cabelo não é meu! Era uma peruca da minha mãe! Porque eu já tinha feito tanta loucura no meu cabelo na pré-adolescência. Eu que fazia minhas maquiagens, delineadores diferentes… Adoro inventar moda!”, completou a estrela de Insânia.

“Segunda de manhã eu pegava o ônibus de volta, toda feliz que tinha trabalho, visitado o Rio e juntado meus trocados (que ia quase todo embora com a passagem de ida e volta de ônibus e etc. Eu era muito feliz fazendo essas viagens de bate e volta pra trabalhar… E foram muitos finais de semana assim: Além da Babilônia Feira Hype, teve alguns MundoMix na fundição progresso e até em SP! Outros estandes que trabalhei: de tatuagem de henna, de roupas…”, concluiu a artista, mostrando que sempre se empenhou muito no trabalho.