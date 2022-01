Carol Castro relembra registros das gravações de 'Insânia' antes da pandemia: ''Cheios de amor''

Protagonista de 'Insânia', Carol Castro resgata vídeos divertidos dos bastidores da série e faz sucesso na web

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 12h26

Nesta quinta-feira, 27, Carol Castro (37) aproveitou o clima nostálgico nas redes sociais para relembrar as gravações de sua nova série, Insânia.

Vivendo a protagonista da trama, Paula, a atriz revelou um pouquinho do clima dentro do set e nos camarins ao lado do elenco e da equipe de produção.

“TBT especial de vídeos de bastidores de Insânia (ainda no início de 2020 no Paraná, pré-pandemia!) Só porque Insânia está ganhando o mundo mesmo”, escreveu ela, relembrando o lançamento da série em mais de 60 países.

“E por isso, estamos todos muito felizes e nostálgicos… E cheios de amor! Voa série linda, feita com muita diversão, amizade, garra e concentração”, completou a artista, que já revelou ter tido uma das cenas mais difíceis da carreira gravadas para a trama, produzida pela Star+.

Recentemente, a morena surpreendeu os fãs ao revelar o término de seu relacionamento com o também ator Bruno Cabrerizo (42).