Camilla de Lucas esbanja corpo escultural ao usar biquíni decotado: ''Musa!''

Camilla de Lucas deixou seus seguidores babando ao publicar alguns cliques usando um biquíni decotado, super estiloso

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 19h50

Nesta sexta-feira, 1, Camilla de Lucas (27) decidiu usar suas redes sociais para exibir alguns cliques deslumbrantes que fez durante a sua passagem pelos Lençóis Maranhenses.

A influenciadora surgiu em um cenário paradisíaco, usando um biquíni decotado, super estiloso, todo metalizado, que realçava as curvas de seu corpão escultural.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Te amei Maranhão!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Ela é muito modelo!", escreveu um. "Que sereia linda!", falou outro. "Musa", disse um terceiro.

Camilla de Lucas passa mal no São João da Thay e recebe ajuda de ex-BBBs

Recentemente, Camilla foi uma das convidadas do São João da Thay, mas, durante o evento, acabou passando mal.

Entretendo, a influenciadora que é sempre bem-humorada, não perdeu a oportunidade de brincar com o fato de ter sido resgatada por Bianca Andrade (27), Viih Tube (21) e Gabi Martins (25).

"E eu que vomitei no São João da Thay, e do nada Bianca veio retocar minha maquiagem, Viih Tube me deu remédio e Gabi Martins colocando água gelada no meu pescoço ao mesmo tempo! É sobre isso!", escreveu ela em seu Twitter na ocasião.

Confira os cliques deslumbrantes de Camilla de Lucas curtindo os Lençóis Maranhenses com um biquíni decotado: