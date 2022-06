Camilla de Lucas passa mal no São João da Thay e se surpreende ao ser auxiliada por Bianca Andrade, Viih Tube e Gabi Martins

No São João da Thay, Camilla de Lucas passa mal e não perde a piada ao contar o que rolou nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 10h33

Desde a noite do dia 27, vem acontecendo o São João da Thay, de Thaynara Og (30), com a presença de muitos famosos.

Inclusive a da influenciadora digital Camilla de Lucas (27), que está contando tudo sobre a festa em suas redes sociais.

Sempre bem-humorada, ela arrancou gargalhadas na noite do último dia 28 ao contar que passou mal e foi auxiliada por ninguém menos que Bianca Andrade (27), Viih Tube (21) e Gabi Martins (25)!

Em seu Twitter, a ex-participante do BBB 21 postou: “E eu que vomitei no São João da Thay, e do nada Bianca veio retocar minha maquiagem, Viih Tube me deu remédio e Gabi Martins colocando água gelada no meu pescoço ao mesmo tempo! É sobre isso!”.

Não demorou para que Boca Rosa também falasse sobre o momento. Nos Stories do Instagram, ela publicou um vídeo da cena na qual ajuda a amiga ao lado da atriz e da cantora.

“Camilla de Lucas estava passando mal e eu fui acudir do meu jeito delicado. Ainda arrumei a make. Passando mal sim, feia nunca”, brincou a empresária.

Confira a postagem na qual Camilla de Lucas conta que foi auxiliada por Bianca Andrade, Viih Tube e Gabi Martins após passar mal: