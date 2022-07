Camilla de Lucas arrasa na produção para o MTV Miaw e surpreende: "Maravilhosa"

Influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas apostou em superprodução para o MTV Miaw 2022 e arrasou com o look escolhido

Redação Publicado em 27/07/2022, às 09h20

Na última terça-feira, 26, a gravação do MTV Miaw 2022 agitou a capital paulista para celebrar os influenciadores e personalidades da cultura pop, e Camilla de Lucas (27) marcou presença na premiação e exibiu um look de milhões.

Através de seu perfil no Instagram, Camilla compartilhou a superprodução para o evento, que contou com um macacão animal print da grife Dolce & Gabbana.

Camilla também apostou em repetir a estampa do look no cabelo, uma das tendências de 2022, e claro, arrasou com todo o look poderoso.

Nos comentários, fãs e amigos de Camilla marcaram presença para enaltecer a beleza da influenciadora e ex-BBB: "Belaaaa", escreveu Brunna Gonçalves (31), seguida por Pocah (27) que disse: "Maravilhosaaaaa", ressaltou.

Veja o look usado por Camilla de Lucas no MIAW:

Famosos esbanjam estilo no MTV MIAW 2022

Na terça-feira, 26, aconteceu em São Paulo a gravação da premiação MTV MIAW 2022 e o "pink carpet" do evento foi repleto de famosos e muito estilo. Bianca Andrade apostou na beleza ao chegar no evento com um conjunto rosa brilhante com detalhes em preto. Gkay surpreendeu com um look diferente. A influencer usava um vestido preto e uma máscara que tapava todo o seu rosto.

