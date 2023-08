Camila Pitanga impressiona ao aproveitar o dia na praia: "A mulher mais linda"

A atriz Camila Pitanga ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar um foto curtindo o dia na praia

A atriz Camila Pitanga, de 46 anos, impressionou os seguidores das redes sociais neste domingo, 6, ao postar uma foto em que aparece esbanjando beleza enquanto renova o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro.

Aproveitando o dia ensolarado, a artista exibiu seu corpo sarado ao apostar em um biquíni vermelho. Na foto postada no feed do Instagram, ela aparece fazendo pose deitada na areia. "Ipanema", escreveu Pitanga na legenda da publicação.

Os seguidores rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios para a atriz. "Lindona", disse uma seguidora. "Sereia real", escreveu outra. "A mulher mais linda desse mundo", afirmou uma fã. "Perfeita", falou mais uma.

No dia que completou 46 anos, Camila compartilhou uma sequência de cliques para comemorar a data. Em alguns dos cliques, ela aparece dançando em meio a natureza, com uma linda cachoeira ao fundo na paisagem, e falou sobre o novo ciclo. "Cheguei aos 46 anos! Querendo dançar mais a vida, os novos ciclos, a natureza...", escreveu na ocasião.

Confira a publicação:

Aniversário da filha

Recentemente, a filha da atriz Camila Pitanga completou mais um ano de vida e a mãe coruja usou as redes sociais para parabenizar a herdeira! Comemorando os 15 anos de Antonia, que é fruto de seu relacionamento com o designer Cláudio Amaral, a artista deixou os seguidores chocados com a semelhança entre elas ao publicar dois cliques, um antigo em que Antonia aparece ainda criança, e outro atual, em seu perfil no Instagram. "Antonia minha cucs, chegou aos 15!!! Quanta potência, quanto amor!!! Parabéns filhota!!!", escreveu Camila, que recentemente comemorou dois anos de namoro com o professor de Filosofia Patrick Pessoa, ao legendar a publicação. Confira a homenagem!