Camila Pitanga comemora dois anos de namoro: "Te amo"

Apaixonada, Camila Pitanga se declarou para o namorado, com quem mora junto

A atriz Camila Pitanga está comemorando dois anos de namoro e publicou fotos lindas e ensolaradas do casal na praia.

Em diversas selfies com o sol iluminando os rostos dos dois, a atriz escreveu: "Dois de anos que eu vivo um sol na minha vida ! Te amo, Patrick".

Apaixonados, Camila Pitanga chegou a falar sobre um possível casamento com Patrick no 'Quem pode, pod' em dezembro de 2022. Ela ainda revelou a Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme que eles estão morando juntos.

“Fiz um mandato pra mim de não me casar ou morar junto por dois anos, seja quem for…. Estou com a casa em obra e fui morar de aluguel em outro lugar. Obra atrasada, tive que entregar [o imóvel alugado], e estou sendo acolhida pelo meu namorado. É um casamentinho, a gente está curtindo", revelou.

Além disso, ela também se abriu sobre sua sexualidade e explicou que não se define: "Se me cobrarem agora um nome, uma caixinha, eu não me daria nome como bissexual. Estou em movimento, estou vivendo. Mas, politicamente, entendo a importância de dizer isso. Minha libido é aberta, adoro gozar e não vou abrir mão da minha liberdade porque as pessoas estranham", contou.

Veja foto: