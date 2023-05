Camila Pitanga celebra 15 anos da filha e chama atenção pela semelhança: ''Clonaram''

Aniversariante do dia!

Atriz Camila Pitanga se declara ao publicar clique com Antonia, que está fazendo aniversário, e fãs comparam mãe e filha

Dia de festa na casa de Camila Pitanga (45)! Nesta sexta-feira, 19, a filha da atriz está completando mais um ano de vida e a mãe coruja usou as redes sociais para parabenizar a herdeira!

Comemorando os 15 anos de Antonia, que é fruto de seu relacionamento com o designer Cláudio Amaral, a artista deixou os seguidores chocados com a semelhança entre elas ao publicar dois cliques, um antigo em que Antonia aparece ainda criança, e outro atual, em seu perfil no Instagram.

"Antonia minha cucs, chegou aos 15!!! Quanta potência, quanto amor!!! Parabéns filhota!!!", escreveu Camila, que recentemente comemorou dois anos de namoro com o professor de Filosofia Patrick Pessoa, ao legendar a publicação.

"Sua cara! Parabéns Antônia!", disse uma. "Clonaram Camila. Perfeitas. Deus abençoe sua filha e você também, sucesso!", desejou outra. "Sua cara", destacou uma terceira. "Feliz dia para vocês, pelos 15 anos de vida de Antônia e pelos seus 15 anos de mãe dessa maravilhosa!", falou mais uma.

Confira a declaração de Camila Pitanga para a filha:

Com barriga à mostra, Camila Pitanga posa deslumbrante ao lado de Rafa Kalimann

A atriz Camila Pitanga surgiu deslumbrante com um look brilhante em um evento em São Paulo ao lado da influenciadora digital Rafa Kalimann (30)! Esbanjando sensualidade, a artista apostou em um conjunto de saia fendada e top tomara que caia prateados, que evidenciou suas curvas ao deixar a cinturinha sarada à mostra.

Com os cabelos presos, Camila prestigiou a inauguração de uma loja de grife e posou com Kalimann. Rafa escolheu um vestido rosa longo e sandálias douradas.

"Noite de beleza e felicidade", escreveu Camila Pitanga na legenda da postagem. Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da atriz. "Ai, que maravilhosa", elogiou Taís Araujo. "Perfeita", "Maravilhosa", "Diva", disseram.