Camila Pitanga comemora aniversário com dança em meio a natureza

Atriz Camila Pitanga celebra a chegada dos 46 anos de idade dançando na natureza

Nesta quarta-feira, 14, a consagrada atriz Camila Pitanga está completando 46 anos de idade! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou uma sequência de cliques para comemorar a data. Neles, ela aparece dançando em meio a natureza, com uma linda cachoeira ao fundo na paisagem, arrancando uma enxurrada de elogios de seus seguidores.

“Cheguei aos 46 anos! Querendo dançar mais a vida, os novos ciclos, a natureza…”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Camila aparece curtindo a vibe maravilhosa que a natureza proporciona, dançando em frente a cachoeira magnífica.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para enaltecer ainda mais a perfeição da atriz. “Uauuuu! Que diva!!! Uma pintura”, comentou a atriz Giovanna Antonelli. “Feliz aniversário para você, querida! Um ano lindo, de amor e harmonia”, desejou a atriz Mônica Martelli. “Que fotos lindas! Saúde hoje e sempre”, exaltou a atriz Carol Castro. Além dos inúmeros emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Camila Pitanga.

Camila Pitanga comemora o aniversário da filha

Há poucos dias, a filha da atriz Camila Pitanga está completando mais um ano de vida e a mãe coruja usou as redes sociais para parabenizar a herdeira! Comemorando os 15 anos de Antonia, que é fruto de seu relacionamento com o designer Cláudio Amaral, a artista deixou os seguidores chocados com a semelhança entre elas ao publicar dois cliques, um antigo em que Antonia aparece ainda criança, e outro atual, em seu perfil no Instagram. "Antonia minha cucs, chegou aos 15!!! Quanta potência, quanto amor!!! Parabéns filhota!!!", escreveu Camila, que recentemente comemorou dois anos de namoro com o professor de Filosofia Patrick Pessoa, ao legendar a publicação.