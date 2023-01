Bruna Marquezine surpreende ao aparecer sem maquiagem: 'Ainda mais linda'

Atriz, Bruna Marquezine foi em um salão de beleza para tratar os fios naturais e mostrou procedimentos

Bruna Marquezine (27) virou assunto ao surgir sem maquiagem e cuidados do cabelo natural. A atriz estava em um salão de beleza e, apesar de ter assumido seus cachos no ano de 2020, após passar pelo processo de transição capilar, ela raramente surge com as madeixas encaracoladas, devido à sua profissão que exige mudanças nos fios para interpretar as personagens.

Os registros foram compartilhados pela equipe do salão que a estrela escolheu para cuidar do seu cabelo. "Hoje foi dia da Bruna Marquezine cuidar das madeixas pelas mãos da Deia Dios. Saiu daqui ainda mais linda", dizia a legenda da publicação, que mostrava a artista ao lado da dona do estabelecimento.

Ainda em outra publicação, é possível ver um vídeo da artista recebendo os cuidados no cabelo, até com uma vela acesa sendo passada pertinho dos fios. Na legenda, os profissionais explicaram os procedimentos feitos com ela: "Cuidando dela, Bruna Marquezine com vela e bordado pra remover pontas duplas e ressecadas e devolver volume, maciez e saúde pro fio!", escreveram.

As fotos e vídeo chamaram atenção dos fãs, que são acostumados a ver Marquezine sem estar produzida para eventos, fotos e festas. Nos comentários, alguns seguidores se mostraram chocados com a diferença: “Muito diferente do Instagram dela”, disse um internauta, seguido de: “Nossa… que diferente ela sem maquiagem”, pontuou um seguidor.

Apesar disso, outros seguidores deixaram uma enchurrada de carinho e admiração pela artista que brilha desde a infância: “O cabelo natural dela é lindo. Deveria deixar crescer esse ondulado maravilhoso”, “Perfeição se chama Bruna Marquezine Brasil”, “O cabelo dela natural é perfeito”, “Não existe musa igual”, são alguns exemplos de elogios.

MARQUEZINE REVELA OS PLANOS PARA O ANO DE 2023

Em recente publicação, a atriz manifestou os seus desejos para 2023 e fez uma revelação um tanto quanto inusitada. A atriz, que estreia neste ano no longa internacional Besouro Azul, ao lado do ator americano Xolo Maridueña (21), com quem está sendo apontada como uma suspeita de affair, mostrou que quer um novo ciclo repleto de leveza.

A frase compartilhada por Marquezine diz: "Esse ano quero me ocupar só trabalhando, beijando na boca e lendo livros. As pessoas vão perguntar, nossa cê sumiu, eu vou falar prazer, ocupadona beijando boca, trabalhando e lendo livro”, declarou a atriz.