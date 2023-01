Sem maquiagem e com cabelo natural, Bruna Marquezine surge irreconhecível

Bruna Marquezine foi ao salão sem maquiagem para cuidar dos cachos e fotos surpreenderam fãs: “Muito diferente”

Toda natural! Bruna Marquezine (27) assumiu seus cachos em 2020, quando passou pela transição capilar, mas desde então, a atriz faz raras aparições com os fios enrolados, por conta da profissão, que pede muita versatilidade no visual. Na sexta-feira, dia 6, a atriz compareceu ao salão de beleza sem maquiagem e exibiu os cachos.

Os cliques foram publicados pela equipe do salão: “Hoje foi dia da @brunamarquezine cuidar das madeixas pelas mãos da @deiadios. Saiu daqui ainda mais linda”, legendaram. O SPA também revelou os procedimentos feitos pela atriz: “Cuidando dela @brunamarquezine com vela e bordado pra remover pontas duplas e ressecadas e devolver volume, maciez e saúde pro fio!”, disseram.

As fotos chamaram a atenção dos fãs, que não costumam ver Bruna ao natural. Nos comentários, alguns deles demonstraram surpresa e não reconheceram as características: “Muito diferente do Instagram dela”, disse um internauta, seguido de: “Nossa… que diferente ela sem maquiagem”, pontuou um seguidor.

Mesmo em meio aos comentários de surpresa, os elogios invadiram o post e alguns admiradores fizeram questão de demonstrar carinho à atriz: “O cabelo natural dela é lindo. Deveria deixar crescer esse ondulado maravilhoso”, “Perfeição se chama Bruna Marquezine Brasil”, “O cabelo dela natural é perfeito”, “Não existe musa igual”, são alguns exemplos.

Bruna Marquezine revela planos para 2023: "Só beijando na boca"

Em recente publicação, Bruna Marquezine manifestou os seus desejos para 2023 e fez uma revelação pra lá de inusitada. A atriz, que estreia neste ano no longa internacional, “Besouro Azul", ao lado do ator americano Xolo Maridueña (21), mostrou que quer um novo ciclo repleto de leveza.

A frase compartilhada por Marquezine diz: "Esse ano quero me ocupar só trabalhando, beijando na boca e lendo livros. As pessoas vão perguntar, nossa cê sumiu, eu vou falar prazer, ocupadona beijando boca, trabalhando e lendo livro”, declarou a atriz.