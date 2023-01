Bruna Marquezine revela planos para 2023: "Só beijando na boca"

Bruna Marquezine compartilhou os planos dela para 2023 e com quem passou a virada do ano

A atriz Bruna Marquezine (27) já sabe como quer o seu 2023! Ela compartilhou nos stories do Instagram uma frase sobre desejos para o novo ciclo.

"Esse ano quero me ocupar só trabalhando, beijando na boca e lendo livros. As pessoas vão perguntar, nossa cê sumiu, eu vou falar prazer, ocupadona beijando boca, trabalhando e lendo livro", escreveu.

Bruna passou o Réveillon na Bahia na companhia do ator americano Xolo Maridueña (21). Apesar de aparecerem juntos em diversos eventos, nenhum dos dois falou a respeito sobre um possível romance.

Xolo ficou conhecido após protagonizar a série Cobra Kai, da Netflix. Na produção, ele interpreta o jovem promissor Miguel Diaz, que fica no meio da disputa entre seu professor e Daniel LaRusso.

Seu currículo lhe deu a oportunidade de trabalhar em Besouro Azul. No longa ele será Reyes, um estudante do ensino médio que descobre o escaravelho que lhe concede os poderes do super-herói.

Post de Bruna de Marquezine. Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine fará estreia internacional em 2023; saiba tudo sobre projeto

Bruna Marquezine fará sua estreia internacional neste ano e pretende gerar a maior comoção entre seus admiradores. A brasileira também será uma das protagonistas do filme Besouro Azul, nova aposta da DC Comics.

Na produção internacional, Bruna será Jenny Kord, a filha de Ted Kord, o Besouro Azul original. A jovem também será par romântico do protagonista Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña.

Conforme informações do site Viewer Anon, especializado em cultura pop, Bruna terá um papel chave na história. Ela será a responsável por entregar o escaravelho do besouro que dará os poderes para Jaime .

A entrada de Bruna para o elenco de Besouro Azul não foi apenas celebrada por seus fãs, mas também igualmente pela atriz. Em entrevista concedida ao podcast Quem Pod, Pode, a carioca se emocionou ao relembrar a emoção que sentiu no momento do teste.