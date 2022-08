Bruna Marquezine esbanja sensualidade ao posar com vestido vermelho fendado: "Perfeita"

Atriz e it girl brasileira, Bruna Marquezine, esbanjou sensualidade ao posar de vestido vermelho fendado

A atriz Bruna Marquezine (27) está cumprindo uma agenda cheia de eventos após sua volta ao Brasil, e, claro, tem arrasado nas produções para as festas. E desta vez não foi diferente, Bruna surgiu belíssima e surpreendeu internautas ao posar com um vestido vermelho fendado.

Bruna Marquezine usou usas redes sociais no último domingo, 28, para compartilhar uma série de fotos mostrando sua produção para um baile de gala.

A atriz compartilhou uma série de fotos, tiradas pelas lentes do fotógrafo João Viegas e impressionou a web. Para a ocasião especial, Bruna apostou em um vestido vermelho vibrante, que conta com uma fenda poderosa e plumas.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Bruna Marquezine aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da morena: "Parabéns por inventar o vermelho", brincou um. "É elaaa! Belíssima", disse outro. "Perfeita demais", destacou o terceiro.

Veja o look usado por Bruna Marquezine:

Look fashionista!

Recentemente, Bruna Marquezine marcou presença no show da cantora Rosalía (29), que aconteceu em São Paulo. E mais uma vez, a atriz e it girl brasileira roubou a cena com a produção especial. Para curtir o show na companhia dos amigos, Bru apostou em um look belíssimo, seguindo a tendência dos anos 2000. A atriz surgiu com uma calça jeans cintura baixa, e um top brilhante decotado. Além de um casaco animal print completando a produção.

