Bruna Marquezine rouba a cena com look fashionista para show em São Paulo

Na última segunda-feira, 22, Bruna Marquezine (27) marcou presença no show da cantora Rosalía (29), que aconteceu em São Paulo. E mais uma vez, a atriz e it girl brasileira roubou a cena com a produção especial.

Para curtir o show na companhia dos amigos, Bruna Marquezine apostou em um look belíssimo, seguindo a tendência dos anos 2000. A atriz surgiu com uma calça jeans cintura baixa, e um top brilhante decotado. Além de um casaco animal print completando a produção.

A atriz chegou à casa de shows em São Paulo na companhia dos amigos Sasha Meneghel (23), o marido, João Figueiredo (24) e Juliette (32).

Bruna Marquezine posou belíssima para os fotógrafos presentes no local e deu seu 'close de milhões' para as câmeras.

Veja as fotos de Bruna Marquezine chegando ao show de Rosalía:

